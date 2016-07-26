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防疫措施 食肆僅C D類放寬 林鄭促不同意見者打針
2 小時前
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防疫措施 食肆僅C D類放寬 林鄭促不同意見者打針
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林鄭月娥(右)強調在社區建立免疫屏障的重要性。(鍾式明攝)
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今次食肆只有C、D類獲放寬。(資料圖片)

政府宣布後日(24日)進一步放寬社交距離措施，大部分處所人數上限有所增加，其中以C、D類模式運作的餐廳，容納人數上限各增加25%，原本只准招待打針顧客的D類餐廳，放寬至每枱只須三分二食客已打針，而人數上限更增至12人。港府重申，日後放寬措施會繼續以疫苗氣泡為基礎，但指不足三成的適齡接種率未能建立免疫屏障，特首林鄭月娥懇請對政府持不同立場的人盡快接種。
 

D類食肆最多可一枱12人
現時餐飲處所的4種運作模式當中，A及B類的防疫限制不獲港府批准放寬，至於員工須最少打一劑新冠疫苗、強制食客用「安心出行」的C類餐廳，處所內容納人數上限可由50%提升到75%。原本要求員工完成接種、顧客打最少一針的D類餐廳，入座率更放寬至百分之百、最多每枱12人，宴會人數上限亦由100人增至180人，其間顧客仍須被強制用「安心出行」，但會改為每枱最少三分二人打針便可。

食肆及表列處所的現場表演亦可恢復，但表演者要最少打一針及戴口罩，主題樂園表演者如已打針，戶外表演時則毋須戴口罩；健身室教練和顧客若已打兩針，進行小組訓練時有足夠距離就毋須戴口罩。本身強制顧客打針的酒吧和酒館，每枱人數增至4人，派對房間和卡拉OK每間房亦可上調至8人一房。另外，公眾和私人泳池入場人數上限增至50%，如私人池員工和顧客均打針，可享更寬鬆規定。

本港新冠疫苗接種計劃昨踏入第106日，有29%適齡人口已打最少一針。林鄭月娥對低接種率感不滿意，形容不理想、距離建立免疫屏障仍有一段長時間，昨懇請市民不論對特區政府有任何不同看法，為家人、社會和維持經濟復甦的勢頭，盡快接種疫苗，「這不是特區政府的事，疫苗不是我們發明，又不是我們製造。」


18歲女打兩針染變種毒
疫情方面，本港昨新增的3宗輸入個案均帶L452R變異基因，包括18歲從英國抵港的少女(#11890)，她3月19日和4月9日分別在本港荔枝角公園體育館和荃景圍體育館，接種過兩劑復必泰疫苗。衛生防護中心總監林文健昨交代，暫未發現天水圍染變種病毒的三母女源頭，惟在全球仍未配對到病毒基因，而其寓所驗出帶毒的鱷魚排骨已購入逾年，相信樣本由患者污染。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫措施-食肆僅c-d類放寬-林鄭促不同意見者打針-272774
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