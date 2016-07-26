防疫鬆懈 本土確診連續10天少於100 台灣人湧景點除口罩玩

台灣新冠肺炎本土疫情趨穩定，昨新增37確診、2死，確診數字連續第10天低於100宗，民眾防疫亦開始鬆懈。在仍屬「重災區」的新北市，淡水對岸八里左岸周末重現人潮，一些人更無視「口罩令」，當場除罩大吃街頭小食，兩天最少17人被發出最高罰款1.5萬元(新台幣，下同)的告票。



新增個案分布仍是以台北最多，18宗，其次是新北市11宗、桃園及彰化各3宗，宜蘭2宗。目前主要感染群組是台北市三大蔬果家禽批發市場——台北農產運銷公司(北農)第一、第二果菜批發市場及萬華區環南市場。本月以來僅環南市場有較多確診，達41宗，第一市場確診個案主要出現在上周三之前，有81宗；第一、第二及環南市場自5月中起至昨日分別累計確診96、23及110宗，大部分患者居於台北和新北。衛生部門持續在相關區域為民眾檢測。



重申禁止邊走邊吃

由於全台確診個案只集中於台北和新北，不少網民認為應該「雙北自己封一封(城)」並「支持中南部解封」。部分民眾就自行「微解封」，除了八里左岸，南投草屯鎮大觀市場、宜蘭大溪漁港等，周末也人頭湧湧，且多人將口罩拉到下巴，邊走邊吃小食。中央流行指揮中心表示，上周六、日的人流和車流，比前周六、日增加3%至5%，增幅輕微，未到失控地步，但重申疫情三級警戒下禁止堂食、試食、邊走邊食，僅可外賣帶回家吃，呼籲民眾遵守防疫規定。