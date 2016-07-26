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防疫鬆綁 約翰遜：民眾自行決定是否戴 英最快兩周內撤口罩令
1 小時前
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新冠肺炎放寬防疫措施口罩令戴口罩社交距離英國約翰遜
防疫鬆綁 約翰遜：民眾自行決定是否戴 英最快兩周內撤口罩令
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目前英國乘搭地鐵須戴口罩。(路透社、美聯社)

英格蘭最快在兩周內全面結束口罩令，英揆約翰遜周一宣布放寬防疫措施的藍圖，擬本月19日起取消強制民眾在商店、公共交通和密閉公共場所戴口罩的措施，並取消保持1米的社交距離，以及在家工作的規定。約翰遜稱，由民眾自行決定是否戴口罩和保持社交距離，而他一定會在人多的地方戴上口罩，如在倫敦地鐵車廂內若人多，應該戴口罩，在郊區火車少人車廂可以不戴。有關放寬仍有待本月12日最後確定，專家估計放寬後兩周或每天有5萬宗新確診，反對者批評此舉像建立新的「變種病毒工廠」。
 

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約翰遜

約翰遜表示，經過歷來最漫長、最約束的連串封城措施後，公共衛生政策應由依靠政府法律強制，改為基於「個人責任」。他強調疫情還未完結，但目前是時候讓防疫限制措施結束，又指只有接種疫苗、保護群眾免感染和減少重症，才令放寬防疫措施變得有可能。放寬措施只限英格蘭，蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭則根據各自的公共衛生政策。


夜店公眾場所人數不受限
英媒形容7月19日是「自由日」(Freedom Day)，約翰遜預期所有夜店、博物館、音樂廳、劇院和運動場地，將不受入場人數限制和實施社交距離。社會「重開」後，政府也不會要求民眾盡可能在家工作；顧客入酒吧和餐廳也毋須掃政府的病毒檢測和追蹤應用程式。如果在人多擠逼的酒吧，民眾自行決定是否戴上口罩。另外，部分巴士、地鐵或的士可能要求乘客遮掩臉部，但這並非法律強制措施。顧問專家指，在7月19日後，政府如無意外將視新冠肺炎為流感，但病毒檢測呈陽性的人仍須隔離。


美國完成接種疫苗免戴口罩
美國疾控中心(CDC)5月時已宣布，完成新冠疫苗接種的民眾，毋須戴口罩，除了乘搭公共交通等特別情況。惟部分州份無要求民眾在室內戴口罩，無論他們是否有注射疫苗。另外，紐約和加州上月也幾乎撤除全部防疫措施。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/防疫鬆綁-約翰遜：民眾自行決定是否戴-英最快兩周內撤口罩令-274791
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