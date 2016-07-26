防疫鬆綁 結束590天封關 齊針可自由出入境 分隔近兩年重聚澳人哭擁

澳洲昨解除實施了590天的國際封關，已完成接種新冠疫苗的澳洲永久居民和公民可自由出入境，從外地回國的「齊針」國民也毋須隔離檢疫。悉尼國際機場昨充滿淚水和歡笑，久別重逢的親友互相擁抱。有從紐約抵達悉尼的澳洲人稱，可免隔離回家十分重要，「機上很多人的親友時日不多或上周剛去世，他們下飛機後可直接去看親友，真好！」

悉尼所在的新南威爾士省率先達到80%人口已接種疫苗的門檻，其後維多利亞省和首都坎培拉也達標，可實施新免隔離措施；「齊針」澳洲國民可因任何理由離境，毋須政府批准豁免，入境的已接種疫苗澳洲人也毋須在酒店隔離兩星期。澳洲之前設酒店隔離名額上限，令數千澳洲人滯留海外，現在只有無接種疫苗的旅客才須在酒店隔離。新措施稍後將擴至技術勞工和學生簽證入境的外國「齊針」旅客，之後才輪到往澳洲觀光的外國遊客。

新西蘭旅客赴澳免隔離 泰昨與逾60國通關

悉尼首日有16班抵境國際航班和14班飛往海外，墨爾本進出境各有5班。從紐約回國的Carly Boyd稱，已3年無見父母，乘搭首班飛悉尼航班想給他們驚喜。旅居美國三藩市的Jeremy稱，自7月起已嘗試與妻子和襁褓女兒回悉尼，但四度在臨飛前收到通知未能成行，分別兩次航班延誤，以及6月時變種病毒Delta肆虐澳洲，酒店隔離旅客名額兩度縮減。他說：「每次上飛機前都擔心會有問題未能起飛，很開心終於可以成行和抵達悉尼。」澳洲昨起也容許鄰國新西蘭的「齊針」遊客入境免隔離，為向其他國家遊客開綠燈鋪路。泰國昨起向中國和美國等逾60個國家的遊客「開關」，曼谷封關18個月後迎來第一批數百名遊客。住一晚酒店接受病毒檢測並呈陰性後的齊針遊客毋須隔離，且可自由到泰國各地。

防疫鬆綁 結束590天封關 齊針可自由出入境 分隔近兩年重聚澳人哭擁