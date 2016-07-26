防範變種病毒株Delta 研究︰輝瑞或不及莫德納

新冠肺炎Delta變種病毒株，令多地疫情大反彈，不少病例是已完成接種疫苗人士，惹各界關注疫苗對Delta的防護力。美國一項研究比較兩款同樣採用mRNA(信使核糖核酸)技術的疫苗——輝瑞/BioNTech及莫德納(Moderna)，發現莫德納防範Delta的能力，可能遠勝輝瑞/BioNTech。



美國麻省一間分析公司，研究了醫療機構Mayo Clinic Health System的5萬名病人數據後，發現莫德納疫苗今年初對新冠病毒(不分變種種類)的防護力為86%，而到7月，即Delta成為主流之後，莫德納疫苗的防護力便下跌10個百分點，至76%。至於輝瑞/BioNTech疫苗，年初時的防護力為76%，但在7月大跌至42%。至於預防重症入院，研究則發現兩款疫苗同樣有效。領導研究的醫療專家Venky Soundararajan表示，較早時接種了輝瑞/BioNTech或莫德納疫苗的民眾，可能須打一劑莫德納「加強針」以增加防護力。

另一項研究則發現，莫德納疫苗產生的抗體，可能高於輝瑞/BioNTech。研究人員分析了加拿大安大略省近200名療養院院友接種疫苗後的抗體狀況，發現接種莫德納疫苗的院友，在打第二針後二至四周，體內的中和抗體(neutralizing antibodies)較接種輝瑞/BioNTech的院友高2.95倍。上述兩份研究均刊於醫學研究報告網站medrxiv內，尚待同行審視。



BioNTech︰病毒持續變種 疫苗暫毋須調整

BioNTech總裁吳沙忻(Ugur Sahin)周一表示，該公司疫苗對Delta等變種病毒株仍然有效，現階段讓民眾接種第三針加強保護力，效果會優於研發新疫苗。他稱，新冠病毒或會於半年至一年內再出現新變種，屆時可能才需要調整疫苗。