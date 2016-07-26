阿國亂局 指特朗普簽撤軍協議 政府軍不戰而降 拜登自辯 被轟卸責

阿富汗在20年後重回塔利班手中，令美國多年來投放的心血付諸東流，也使當地人民面臨搜捕殘殺及嚴刑峻法管治，亦對國際地緣政治造成難以預估的後果。美國總統拜登周一首度開腔評論當地危機，他堅持美軍撤走正確，指美國陷入阿富汗泥沼愈耐，對中俄就愈有利。他又提及跟塔利班達成撤軍協議的是前任總統特朗普，令阿國政權崩潰的不是美方，而是當地政府領導無方、軍人不戰而逃。有美媒不買帳，批評拜登卸責。



拜登在約18分鐘演說中表示︰「我堅持我的決定」(I stand squarely behind my decision)，自言身為一國之首要負起帶美軍走出泥沼責任。他說約20年前美軍進入阿富汗，是為對付911襲擊者，確保阿富汗不會成為阿蓋達組織基地，最終成功擊殺其領袖拉登。他指美國在當地的任務「從來不是建立國家」，而是防止美國再受恐襲，如今美國毋須永久駐軍，亦可在索馬里、敘利亞及多個非、亞洲國家有效反恐，「如有需要，亦可在阿富汗這樣做」。



「撤軍從來沒有好時機」

但他話鋒一轉，說「當我上任後，我繼承了特朗普跟塔利班的協議。按他的協議，美軍須在21年5月1日撤走」，「在特朗普任內，美軍已把駐軍由1.55萬人減至2,500人，正值塔利班自01年以來軍力最強時刻」，自言只能從按計劃撤軍跟重新戰鬥中二揀一。他說︰「20年過去，我吸取到教訓，從來不會有一個撤軍的好時機，這正是美軍仍在該國的原因」，因此決定擔此重任。他承認當地局勢變化較預期急，「發生甚麼事呢？阿富汗領袖們放棄並離開國家……軍隊潰敗，有時更不戰而逃」，「美軍不能亦不應參與一場阿富汗軍隊自己也不願打的仗，並在當中犧牲」，指美方已提供大量資金、裝備及支援，「我們已盡給他們自決未來的機會」，但他們卻沒把握。



不少美媒都以「混亂」形容美軍撤走後的局勢，《華爾街日報》社論批評，拜登「拒為拙劣的撤軍行動認責，但指責他人……有一個組織他明顯沒指責，就是塔利班」；《華盛頓郵報》則說拜登身邊有很多經驗老到者給他撤軍替代方案，但他沒有聽。《紐約時報》及《美國今日報》則說不能只怪拜登。