阿富汗問題｜阿國駐巴基斯坦大使女兒被綁架 5小時後獲釋遭「嚴重折磨」

美國撤軍令阿富汗局勢轉差，阿富汗外交部昨稱，其駐巴基斯坦大使阿利希勒(Najib Alikhil)的26歲女兒，前日在巴國首都伊斯蘭堡更遭綁架，5小時後獲釋，外交部指她遭「嚴重折磨」。醫院報告指，大使女兒手腕和腳踝腫脹，以及被繩綑綁的傷痕，還有疑似骨折。暫時未知綁匪身份和目的，兩國關係一向麻麻，阿富汗指控巴基斯坦派武裝分子到該國參與戰鬥，以及包庇反阿富汗政府的塔利班分子；巴基斯坦則反指阿富汗包庇反巴國的塔利班組織和分離分子組織。

巴基斯坦外交部表示，獲阿富汗大使館告知西爾西拉(Silsila Alikhil)乘坐租用車輛回家途中被綁架，警方正調查事件，並加強阿富汗大使一家的保護。報道指，西爾西拉在下午被綁，至晚上7時獲釋，獲警方送往醫院治療，她如何獲釋並不清楚。社交網流傳她在醫院的檢查報告，除了手腕和腳踝有被綁傷痕，她還被毒打、頭部遭重擊，懷疑有骨折，須照X光檢查。阿利希勒譴責其女兒遭綁架是「不人道攻擊」，又說女兒經治療後已感覺好些。