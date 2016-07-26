阿富汗局勢│「夾帶私逃」總統 弟疑投靠塔利班 又攬又錫(有片)

阿富汗原總統加尼(Ashraf Ghani)，在塔利班攻佔首都喀布爾時一走了之，更盛傳他帶同大量現金出走。加尼日前發片證實已逃至阿聯酋，但否認「夾帶私逃」，如今輪到其弟弟哈什馬特(Hashmat Ghani Ahmadzai)引發批評。有報道指哈什馬特已經投靠塔利班，網上瘋傳他與塔利班成員共聚的片段。

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阿富汗及印度傳媒報道，塔利班發聲明稱哈什馬特已效忠該組織。片段可見他與塔利班其中一名領袖及宗教學者等手疊手，以示團結，又獲親吻額頭。較早前，哈什馬特表示塔利班入城時並無釀傷亡，希望對方能為阿富汗帶來和平，又指國家在兄長加尼及前總統卡爾扎伊(Hamid Karzai)執政下，貪腐風氣嚴重。

加尼出走阿聯酋︰帶走的只有身上衣服

至於加尼的去向，他日前發片「報平安」，宣布已獲阿聯酋收留。他聲言是為了避免國家出現流血衝突，才「被逼」離開。最初有消息指他帶同大量鈔票出走，多得塞滿4輛隨行車輛，奈何因直升機裝不下，而遺下大批鈔票在停機坪。其後阿富汗駐塔吉克大使阿格巴爾(Mohammad Zahir Aghbar)聲稱，加尼從阿富汗國庫帶走的錢，總值達1.69億美元(約13.1億港元)。但加尼在片中否認夾帶私逃，聲言帶走的只有身上所穿的一套傳統服裝、一件背心及一對拖鞋。