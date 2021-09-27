阿富汗局勢︱女法官收死亡恐嚇 憂被囚犯報復

曾經捍衛阿富汗女性人權，並為國家執行正義，多位阿富汗女法官在塔利班上台之後，變成流亡人士。數名阿富汗前女法官接受訪問，估計約有220名女法官目前正逃避塔利班政權的報復。

英國BBC以匿名方式訪問了多位的女法官。其中一個化名Masooma的女法官表示，曾有數以百計男性因強姦、謀殺及酷刑對待女性而被她判入獄，但當塔利班政權上台，一些罪犯被塔利班從監獄中釋放，而她亦從監獄內收到死亡恐嚇。

殺人犯獲塔利班釋放即恐嚇法官

Masooma表示這些恐嚇包括文字訊息，留言以及不知名的電話滋擾：「當我們半夜得知塔利班釋放所有獄中罪犯之後，我們立即拋下家園和一切逃離。」Masooma表示：「我們乘車逃離城鎮，由於我穿上罩袍，沒人認得出我。幸運地我們最終穿越了所有塔利班哨站。」她表示之後得到鄰居通知，塔利班的人已去到她舊居，並透過鄰居的形容，她知道該些人是在尋找她。

在塔利班重掌阿富汗前，Masooma曾處理過一宗男子殘殺妻子的案件，Masooma表示：「我仍然記得那個年輕女子的樣子，這是殘忍的罪行。」她將那男子判囚20年，在案件完結，那男子曾向Masooma指，出獄後必定會向Masooma報復，重複對妻子所做的事。Masooma表示：「初時我沒認真對待，不過當塔利班奪取權力後，他多次打電話給我，並告訴我已從法院的辦公室取得我的資料。」

塔利班重申會特赦前朝官員

BBC表示，現時有220多個前阿富汗女法官在匿藏。他們亦向塔利班尋求回應。塔利班發言人Bilal Karimi回應表示：「女法官應該像其他家庭一樣生活而不需要恐懼。不會有人威脅她們。我們的特別軍隊會調查有關的投訴，並會在出現違法時採取行動。」Bilal Karimi重申，塔利班承諾會特赦前阿富汗政府的官員：「我們的特赦是寬容的，除非有人想搜集資料離開國家，我們會要求他們不要這樣做並留在國內。」

Bilal Karimi對女法官受到獲釋的囚犯威脅，他說：「對於那些毒販、黑社會成員，我們是會去摧毀他們。我們對他們的行動是認真的。」

雖然包括新西蘭及英國等國家，表示願意向她們提供援助，但是女法官們擔心這些協助來不及。Masooma表示：「有時我想，我們的罪行是甚麼？是受過教育嗎？還是幫助女性或懲治罪犯？我愛我的國家，但現在我成了罪人，我們沒有了錢，也不能離開家中。我望着兒子，我不知該如何向他解釋，為何他不能與其他小孩傾談和外出去玩。我現在只能祈求有一日我們能再獲自由。」