阿富汗局勢｜俄羅斯傳媒：阿富汗前總統加尼攜裝滿4輛車現金逃亡

武裝組織塔利班控制阿富汗，由美國等西方國家扶植20年的阿富汗文人政府正式倒台。已經離國的阿富汗總統加尼，目前行蹤未明，俄羅斯駐阿富汗喀布爾大使館指控他離國時，帶走大量現金。加尼早前在社交網站表示，離開阿富汗是要避免血流成河。

俄羅斯國營傳媒《俄新社》(RIA)引述俄羅斯駐阿富汗喀布爾大使館發言人Nikita Ishchenko指，加尼離開喀布爾時，4輛車裝滿現金，並試圖將錢裝入一架直升機，但無法全部塞進機內，只好遺留部分現金在停機坪。

Nikita Ishchenko又向《路透社》重申他的說法「無誤」，被問到為何知情，Nikita Ishchenko則指，消息來源是某名在阿富汗工作「目擊者」，但未有再詳細交代，《路透社》無法確認此說法的真實性。

俄羅斯的阿富汗問題特使形容，加尼離開阿富汗是可恥，認為應將他繩之於法，承擔責任。俄羅斯駐阿富汗大使就認為，塔利班控制喀布爾的首24小時，局勢比加尼管治下更好。

俄羅斯特使：冀逃亡政府無拿走國家全部預算

俄羅斯外交部阿富汗問題特使卡布洛夫(Zamir Kabulov)早前表示，莫斯科方面不會急於決定是否承認塔利班的合法政權地位，但將拭目以待局勢發展。他說，俄方一直主張阿富汗成立過渡政府並準備與其進行合作。他續指，俄羅斯同阿富汗政府和塔利班都有接觸。此外，俄方還與美國就阿富汗問題保持接觸。卡布洛夫又指，不確定加尼政府遺下多少資金，「希望這個逃亡政府沒有拿走國家全部預算。」

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