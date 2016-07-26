阿富汗局勢｜伊斯蘭國分支呼羅珊是甚麼組織？同屬遜尼派與塔利班不和

阿富汗喀布爾機場發生連環自殺式炸彈襲擊，造成最少70人死亡，逾140人受傷，當中包括多名塔利班人員，極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)分支「伊斯蘭國呼羅珊」(ISIS-K)承認發動襲擊。

自稱是伊斯蘭國中亞分支

ISIS-K是伊斯蘭國在中亞的分支，主要在阿富汗東部和巴基斯坦北部地區活動，其他涉及地區包括塔吉克斯坦和印度。該組織成立於2015年，領導人來自「巴基斯坦塔利班運動」(TTP) 指揮Hafiz Saeed Khan。

同屬遜尼派 稱塔利班為「叛教者」

「呼羅珊」是一個區域的歷史名稱，涵蓋現今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亞的部分地區。「伊斯蘭國」2014年於伊朗和敍利亞宣布「建國」，與塔利班同屬遜尼派伊斯蘭武裝組織，其勢力擴張亦跟塔利班重疊，雙方都聲稱自己是聖戰的真正旗手，數個月後，從巴基斯坦塔利班脫離的成員，加入阿富汗境內的武裝分子，並組成區域分支，宣示效忠「伊斯蘭國」領袖巴格達迪，雙方曾多次發生衝突。因此，塔利班重掌阿富汗，「伊斯蘭國」未如其他聖戰組織一樣給予祝賀，反而批評塔利班是「叛教者」，是美國代理人、壞穆斯林，並暗示要發動攻擊。

發動近百次針對平民襲擊

根據《英國廣播公司》(BBC)、《華爾街日報》(WSJ)及《今日美國》(USA Today)等外媒報道。ISIS-K自2017年1月以來與美國、阿富汗及巴基斯坦安全部隊爆發約250宗衝突，至今總共發動了大約有100次針對平民的血腥攻擊事件，施襲地點包括清真寺、神壇、公共廣場，甚至醫院，特別針對被他們視為異教宗派的穆斯林，包括什葉派。

2017年3月，ISIS-K成員偽裝成醫護人員，潛入喀布爾一間軍人醫院，以手步槍掃射，最終造成30多名醫護及病人死亡，另外有50多人受傷。

2020年5月，他們闖入喀布爾西區由「無國界醫生」(MSF) 支持的一間產科專門的婦幼醫院，以步槍、手榴彈射殺產婦、醫師、護理師及2名新生嬰兒等24人。

今年5月時，他們在喀布爾一所女子學校外引爆3個汽車炸彈，導致68名阿富汗人死亡，還有165人受傷的慘案。

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