阿富汗局勢｜伊朗恢復對阿富汗出口燃油 世衞500公噸醫療物資無法運抵

伊朗應阿富汗塔利班要求，近日已恢復對阿富汗出口燃油。

伊朗早前因應阿富汗局勢，擔心當地進行貿易的安全，於本月6日對阿富汗實施燃料出口禁令，阿富汗汽油價格近日急升至每噸900美元。

伊朗石油、天然氣及石化產品出口聯盟發言人表示，塔利班早前向伊朗傳遞訊息，稱伊朗可以繼續石油產品的出口貿易，伊朗海關隨後撤銷對阿富汗的燃料出口禁令。

發言人向外電披露文件，顯示塔利班同意對伊朗或鄰國進口的燃油降低關稅，其中汽油、柴油和液化石油氣關稅優惠達七成。

外電引述知情人士報道，伊朗每年有超過100萬噸燃油運往阿富汗。聯盟表示，加尼政府過去因伊朗受美國制裁，傾向限制與伊朗政府的合作，塔利班的態度緩解了德黑蘭當局對阿富汗貿易安全的擔憂，估計伊朗政府或會擴大與塔利班合作。

世衞籲撤離飛機先運載醫療物資到阿富汗

世界衞生組織(WHO)表示，由於喀布爾機場實施飛行管制，導致500公噸醫療物資，包括手術設備及營養補給品，無法運到阿富汗。

世衞官員表示，阿富汗有半數人口，相當於1,850萬人，因為乾旱需要倚賴援助，呼籲飛往阿富汗協助撤離行動的飛機，先到阿聯酋迪拜的世衞倉庫，運載醫療物資。

聯合國兒童基金會執行主任福爾表示，阿富汗約有1,000萬名兒童需要人道協助，擔心他們面臨的境況會進一步惡化。

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