阿富汗局勢｜俄羅斯：願意派飛機接阿富汗人走 美國：已撤走7000人

塔利班自從接管阿富汗後局勢動蕩，各國繼續加緊在阿富汗的撤僑行動，有武裝分子阻撓民眾到喀布爾機場。歐盟指有300多個為歐盟工作的阿富汗人，仍然嘗試前往機場。美國表示已撤走7,000名平民。俄羅斯表態會派民航機支援接走當地人。

塔利班自從接管阿富汗，市面愈來愈多女性面孔廣告被人用油漆遮蓋，繼續有大量民眾嘗試前往喀布爾機場，機場外有人試圖將嬰兒交予外國部隊送離阿富汗，亦有帶著孩子的母親前往英軍駐守的酒店，希望能為孩子帶來希望，類似影片於互聯網廣傳，震撼國際。

喀布爾國際機場外，仍然聚集了大批希望離開的阿富汗民眾，他們如果沒相關證明文件，不會獲得駐守機場的軍人放行，不過亦有外媒報道，即使民眾有齊證明文件於機場外關卡不獲塔利班放行。

俄羅斯無表明會否收容阿富汗人

俄羅斯外交部發言人表示，俄羅斯能夠提供民航機接載不論數目的阿富汗人到任何願意收容他們的國家，但無表明俄羅斯會否收容阿富汗人。

美國國防部表示，已有5,200名美軍士兵部署到阿富汗首都喀布爾機場維持秩序，協助撤離行動。在過去24小時，已有逾2,000人乘坐12架軍用運輸機離開，自上周六開始疏散行動以來，已從阿富汗撤走了大約7,000人。

英國據報最後一班撤僑機下周二起飛

加拿大總理杜魯多指，加拿大空軍會派出兩架C-17軍機定期飛往喀布爾支援撤離行動，軍方人員也已經抵達阿富汗，保障加拿大人和阿富汗人的安全。

英國《泰晤士報》報道英國正加快行動，預計最後一班撤僑航班可能會在下星期二起飛，比美國定下的8月31日前完全撤出阿富汗的日子早了一星期。

至於一班載著法國和阿富汗人的貨機，從喀布爾飛抵阿聯酋空運機場，他們獲得當局批出簽證後，其中200人當晚再搭飛機前往巴黎，法國總統馬克龍表示這批阿富汗人，曾為法國工作或者安全受到威脅。

歐盟指有逾300人嘗試前往喀布爾機場

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在歐洲議會指，阿富汗局勢發展變成災難和惡夢，他認為歐盟有道德責任盡能力拯救為歐盟工作的阿富汗人，但目前仍然有逾300個當地人嘗試前往喀布爾機場，最終可能難以帶走所有人。

聯合國兒童基金會、世界糧食計劃署等聯合國機構和多個國際人道援助組織發表聯合聲明，表示會留守阿富汗幫助當地人，目前缺少總值8億美元的人道援助資源，呼籲各界支援。

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