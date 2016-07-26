阿富汗局勢｜再與布林肯通電話 王毅：各方有必要同塔利班接觸

阿富汗首都喀布爾局勢持續緊張，美軍再以無人機空襲喀布爾機場附近，造成多人死傷。中國國務委員兼外長王毅再與美國國務卿布林肯通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。

王毅表示，阿富汗國内形勢已發生根本變化，各方有必要同塔利班接觸，積極引導。美國尤其需要同國際社會一起向阿富汗提供急需的經濟、民生及人道援助，幫助阿富汗新政權架構維持政府機構正常運行，維護社會治安穩定，盡快走上和平重建道路。

王毅又說，事實再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除境內恐怖勢力的目標，美國及北約倉促撤軍，很可能為各類恐怖組織捲土重來提供可乘之機。美方應在尊重富汗主權獨立前提下，拿出實際行動，幫助阿富汗制恐止暴，而不應搞雙重標準或選擇性打恐。

布林肯：聯合國安理會應對外統一聲音

布林肯表示，理解並尊重中方在阿富汗問題上的關切，認為聯合國安理會應對外發出明確統一的聲音，表明國際社會期待塔利班確保外國公民安全撤離，確保阿富汗人民獲得人道主義援助，阿富汗領土不能成為恐怖主義避風港。