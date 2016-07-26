阿富汗局勢｜加拿大接收5000名難民 歐盟商討應對難民潮

武裝組織塔利班接管阿富汗引發當地民眾逃難或成為人道危機。歐盟內政部長開會，討論如何防止或應對阿富汗可能出現的難民潮；加拿大宣布接收5,000名難民。

歐盟會後發表聲明指，將加強向區內國家提供援助，以便收容從阿富汗逃出的人。

德國內政部長澤霍費爾表示，歐盟難民政策的目標，是令難民留在所屬國家附近。他敦促歐盟委員會盡快制定行動方案，支援巴基斯坦及塔吉克等阿富汗鄰國。

法國內政部長達爾馬寧提出，延續2016年應付敘利亞難民的「土耳其與歐盟協議」模式，處理阿富汗的情況。

不過歐盟內部事務專員約翰松強調，不能照搬當年的協議。

奧地利、丹麥和捷克內政部長則強調必須嚴格控制難民潮。

加拿大接收5000名由美國撤離難民

加拿大周二宣布，接收5000名由美國安排離開的阿富汗難民。移民部長門迪奇諾(Marco Mendicino)表示，加拿大已與美國達成協議，會接收5,000名被美國撤離的阿富汗難民，協助他們在加國安居。

外交部長加諾(Marc Garneau)表示，與盟友共同進行的國際撤離行動，已於周一結束，至今仍有大約1,250名加拿大公民、永久居民及其家人，滯留在阿富汗。他建議，在阿富汗的加拿大人、永久居民及其家人，以及容受易傷害的阿富汗人留在原地，因目前的情況仍然不確定，指正與巴基斯坦合作，容許阿富汗人可以安全地通過陸路邊境，並努力讓機場重新開放。

相關新聞：

阿富汗局勢｜阿富汗曾有中亞巴黎美譽 舊照片中女性衣著令人不敢想像

阿富汗局勢｜塔利班組新政府料數天內公布 或仿效伊朗模式

阿富汗局勢｜英國與塔利班商討後續撤離 否認襲擊前要求開放艾比門

阿富汗局勢｜拜登：撤軍是最符合美國國家利益

阿富汗局勢｜音樂是罪 民歌手遭塔利班拖出寓所 開槍轟頭處決(有片)