阿富汗局勢｜包機僅載50乘客離開喀布爾 有乘客穿污水渠成功進機場

美國慈善家兼發展公司Sayara International創辦人George Abi-Habib包了3架客機，計劃從喀布爾接載1,000名阿富汗人到烏干達，但其中一架可載345人的包機卻只載了50人離開，另一架可載240人往烏克蘭的飛機則有70個座位無人坐，有指是因為美國和塔利班禁止民眾入機場導致。其中一名乘客向《華爾街日報》稱，他要爬行穿過污水渠才成功進入機場登機。

另外，私人軍事公司黑水(Blackwater)創辦人Erik Prince，以6,500美元(約5萬港元)兜售離開阿富汗的機位。白宮發言人普薩基昨抨擊這是從「傷痛和極度痛苦」中牟取暴利。

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