阿富汗局勢｜卡塔爾外相到訪 塔利班允女性上大學

卡塔爾派出包括外相穆罕默德在內的代表團出訪阿富汗首都喀布爾，是自塔利班重掌阿富汗政權後，到訪當地的最高層外國代表團。另外，塔利班宣布會讓女性讀大學，但男女必須分班上課。

新政府的代理總理哈桑(Mohammad Hasan Akhund)在總統府會晤穆罕默德，討論雙邊關係、人道援助及阿富汗未來經濟發展等。

哈桑感謝卡塔爾在阿富汗處於困難時協助當地人民，令阿富汗得到和平穩定。雙方又談及國際援助阿富汗的重要性。穆罕默德說，希望兩國維持良好關係。

塔利班：結束男女混合教育制度無問題

阿富汗代理高等教育部長哈卡尼(Abdul Baqi Haqqani)星期日舉行記者會，指當局將會審查大學教授的所有科目；又指在伊斯蘭律法下，全國大學都會實施兩性隔離政策。男女生不能一起上課，女學生會盡可能由女教師授課。在沒有女教師的情況下，亦可由男教師授課，但必須隔著布簾或網上授課，女性要戴面紗。他強調，結束男女混合的教育制度沒有問題，因為人民都是穆斯林，他們會接受。

部分大學科目將取消 計劃未來派學生出國深造

教育部又指，阿富汗境內公立大學將取消「與伊斯蘭教和民族價值觀相衝突」的科目，以便在未來吸納海外阿富汗學術人才。

未來將通過一個具透明度的計劃將一些學生派往國外深造，高等教育部還將為在戰爭中喪失受教育機會的人提供教育。阿富汗高校具體複課日期將在課程體係調整等準備工作完成後公布。

相關新聞：