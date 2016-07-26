阿富汗局勢｜反塔利班武裝民兵願意和談 亦已準備應戰

塔利班接管阿富汗首都喀布爾已經超過一星期，在潘傑希爾省(Panjshir)頑抗的武裝民兵表明，不會向塔利班投降，雖願意和談，但亦已準備好應戰。至於塔利班方面，正部署圍剿行動。

反塔利班北方聯盟前領袖馬蘇德的兒子艾哈邁德，繼續率領逾9,000名武裝分子，留守全國唯一未被塔利班攻陷的潘傑希爾省。當地傳媒報道，雙方戰鬥仍然持續。艾哈邁德接受《路透社》電話訪問時表明，不會向塔利班投降，願意與塔利班和談，但亦準備好應戰。

艾哈邁德表示，他們在一個省保衛全國，聲稱政府軍已經從不同省份前往當地支援，希望塔利班明白，唯一向前邁進的方法是透過協商和會談，阿富汗需要組成一個具廣泛代表性的政府，若果塔利班拒絕對話，戰事將會是無可避免。他明言不希望開戰，但強調他的部隊準備好應戰。

塔利班星期日在阿拉伯語社交網站宣布，數百名戰士已經出發，前往潘傑希爾山谷，應對當地的抵抗活動。

部分政治領袖批協商缺乏包容性

塔利班新政府組建進程受到各方關注。塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，正在與阿富汗一些政治領導人進行協商，有望在不久之後，公布新政府組建的相關事宜。

當地傳媒引述一些阿富汗政治領袖表示，雖然近日會見一些塔利班成員，但至今尚未對政府組建具體細節進行深入探討。同時，仍有部分阿富汗政治領袖批評目前進行的協商不夠廣泛，缺乏包容性。

另外，阿富汗塔利班駐卡塔爾多哈政治辦事處發言人沙欣表示，阿富汗塔利班已成立一個專門的媒體委員會，負責處理媒體當前在阿富汗境內遇到的問題。委員會由3人組成，其中一人來自阿富汗塔利班的文化委員會，一人來自喀布爾警察局，另一人是阿富汗記者聯盟和媒體代表。

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