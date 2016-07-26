阿富汗局勢｜反抗軍2領袖戰死 塔利班稱已控制潘傑希爾省

塔利班宣布已控制反抗軍「阿富汗民族抵抗陣線(NRF)」最後據點潘傑希爾省，這意味塔利班已全面控制阿富汗。目擊者稱，數千配備美軍留下武器的塔利班分子，在昨晚徹夜的戰鬥中奪取了潘傑希爾省的8個地區。NRF否認「戰敗」，但透露兩名主要成員在周末的戰鬥中死亡。領導反抗軍、潘傑希爾省領袖馬蘇德在Twitter僅稱，他目前安全。塔利班則指他與前副總統薩利赫已逃往鄰國塔吉克。

塔利班否認組政府現分歧

塔利班發言人穆賈希德稱，新政府官員名單快將公布，又否認組織內就籌組新政府現分歧。塔利班在不足一個月內全面控制了阿富汗，該組織3星期前控制阿富汗大部分地區，並於上月15日，在阿富汗總統加尼逃往國外後，攻陷了首都喀布爾。潘傑希爾省是塔利班反抗軍據點，該處位於崎嶇山谷，在歷史上是最難攻入的地點，蘇聯1980年代在那裡久攻不下，該處仍有蘇聯遺留下來的坦克殘骸。

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