阿富汗局勢｜喀布爾少於7分1女記者繼續上班

塔利班再度執掌阿富汗政權，雖然領袖稱會尊重女性權利，惟當地婦女似乎對此懷疑居多，無國界記者和阿富汗女記者保護中心稱，「女記者正從首都喀布爾消失」，該市700名女記者中少於100人仍在上班。

報道指，當塔利班進城時，小部分女記者已消失在廣播中，其他則受騷擾，或被勒令停止她們的工作。無國界記者總幹事Christophe Deloire稱，「塔利班尊重女性基本權利，包括讓女記者上班和從事她們的專業工作非常重要」，該組識敦促塔利班領導層立即保證女記者的採訪自由和安全。在喀布爾以外地區，女記者的境況更惡劣，其他省份的私營傳媒機構幾乎全部關閉，大部分女記者都停工。

婦女抵美國仍接到塔利班警告電話

阿富汗婦女即使逃往外國，仍難逃塔利班的管治陰影。阿富汗女子Horla向英國廣播公司(BBC)稱，她成功從喀布爾機場逃離並抵達美國，目前身處華盛頓，但仍收到塔利班分子的電話，「在4天前的清晨4時，我收到塔利班3個恐嚇電話」。Horla又表示，她先從喀布爾飛往多哈，然後轉抵華盛頓，在多哈逗留了2至3天，環境非常惡劣，約2,000至3,000人擠在一個地方，「雖然恐怖，但我們最終都成功離開」。

Horla稱，她目前正尋求方法協助朋友和親屬離開阿富汗，她每天都與他們講電話和安慰他們，「我們一直尋找陸路方法，但這太危險，因周圍都有塔利班分子，他們在每條街道、每條通往邊境的公路」，如要救出他們，須冒險。

相關新聞：

阿富汗局勢｜普京評美國廿年軍事行動「一無所有」「悲劇一場」

阿富汗局勢｜美軍高層稱不排除與塔利班合作打擊呼羅珊

能屈能伸｜擁牛津雙碩士 阿國前部長在德送外賣時薪15歐元

阿富汗局勢｜塔利班坎大哈「勝利巡遊」展示美軍軍備(有片)