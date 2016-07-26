阿富汗局勢｜喀布爾機場人踩人7死 恐IS趁亂施襲美德籲勿前往機場 (更新)

22：50更新：北約官員透露，過去一周喀布爾機場的混亂有20人死亡。昨發生人踩人有7人死亡後，目擊者稱塔利班分子今日開槍和揮舞棍子警告民眾，要他們在機場外守秩序排隊。

阿富汗首都喀布爾機場混亂持續，仍擠滿尋求逃離塔利班管治的阿富汗民眾，英國國防部今日稱最少7名平民死亡，並指機場情況仍然嚴峻。昨有報道指，有4名婦女在機場死於人踩人事件，令死亡人數或多達12人。英國國防大臣華禮仕在報章撰文稱，若美軍如期在本月31日、下周二完全撤出喀布爾，將沒有足夠時間撤走所有人。美國國務院昨發出告，呼籲當地國民勿前往機場，擔心他們途中會遭伊斯蘭國(IS)武裝分子綁架，美軍守護機場的一方將關閉48小時，英軍那方則繼續開放。德國也呼籲僑民不要往機場，塔利班正在機場周邊加強管控，瑞士外交部則指大批民眾在機場外等候，不時發生暴力事件，進入機場受阻。

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美國擬出動民間後備航空隊助撤離

美國大使館稱，喀布爾機場外有潛在安全威脅，除非獲美國政府代表的指示，否則僑民避免前往機場。美國官員指IS阿富汗分支可能在塔利班管治下重整實力，並威脅留在阿富汗的美國人，迫使美軍要尋找新路線將國民送到喀布爾機場。《華爾街日報》報道，美國正考慮啟動二戰後成立的「民間後備航空隊」，或安排民航客機協助撤離工作，徵召5間航空公司、約20架民航客機，到德國、卡塔爾和巴林的美軍基地，接載已經轉移到當地的阿富汗難民，因有關地區已被難民塞爆，阻礙阿富汗的撤離工作。美國政府估計阿富汗境內或有1.5萬名國民，迄今撤走1.7萬人，當中包括2,500美國人。