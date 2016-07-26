阿富汗局勢｜喀布爾機場再傳爆炸聲 美國防部證實屬銷毀設備

阿富汗喀布爾機場發生連環自殺式炸彈襲擊，造成最少70人死亡，逾140人受傷。機場27日又傳出爆炸聲，不過美方與塔利班均證實，是銷毀設備。

美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，美國國防部發言人柯比(John Kirby)表示，聯軍在喀布爾機場執行一系列有計畫且受控的爆炸。柯比早前曾提到，假如喀布爾機場有一些美方需要銷毀的設備，而且美國和聯軍無法接手，那將會適當的處理。

神學士發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)亦表示，在喀布爾機場傳出的爆炸聲，是美軍在摧毀他們的設備，呼籲喀布爾民眾毋須擔心。

德加宣布結束撤離 英美稱將繼續撤軍

美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)在喀布爾機場發生自殺式襲擊後重申，美軍在未有改變撤離民眾的行動，亦未因事件結束下周二撤出阿富汗的期限。

英國首相約翰遜主持緊急會議，討論喀布爾機場的襲擊事件。他在會後表示，英國會繼續撤離行動直至最後一刻。

德國及加拿大宣布，結束在阿富汗的撤離行動。

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