阿富汗局勢｜喀布爾清真寺外爆炸至少5死 阿國記協指七成傳媒缺資金停工

阿富汗首都喀布爾一間清真寺附近發生爆炸，造成至少5人喪生20人受傷，暫時未有組織承認發動襲擊。

事發在當地周日下午，位於喀布爾第一警區的加赫清真寺外突然發生爆炸，爆炸發生後，大批荷槍的塔利班人員在清真寺附近一帶戒備。

塔利班發言人穆賈希德亦在社交網站發文稱，喀布爾清真寺的爆炸造成多人死傷，但他未有說明爆炸類型及具體死傷人數。

塔利班人員指，2名發動襲擊的人，1人當場死亡，另1人企圖逃走時被捕，暫時未知是哪個組織發動襲擊。

據報出事的清真寺當時正為穆賈希德的母親舉行悼念儀式，當局正調查事件並拘捕3名疑犯。

阿富汗記協：33%受訪記者於高壓下工作

阿富汗記者協會在28個省進行調查，有1,500名記者參與。協會表示，塔利班重新掌權後，近七成當地傳媒因資金問題，被迫停工。

協會主席盧特菲指，當地有67%阿富汗記者失業，33%受訪記者在高壓及艱難的環境下繼續工作，多數傳媒工作人員陷入資金困難。

相關新聞：