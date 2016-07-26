阿富汗局勢｜喀布爾示威抗議巴基斯坦介入內政 塔利班開槍警告拘記者(有片)

阿富汗首都喀布爾今日有數百名男女示威者遊行到巴基斯坦大使館外，抗議巴基斯坦介入阿富汗內政，並指巴國政府支持塔利班攻打潘傑希爾省的反抗軍，民眾高喊「抵抗長存」和「巴基斯坦去死」。網上片段可見塔利班分子向天連發多槍警告以驅散示威者，民眾四散逃命，一群婦女則躲藏在街上一處，不清楚是否有人受傷。目擊者稱，有數名在現場採訪的記者被捕。



其中一名阿富汗記者獲釋後向美聯社稱，他遭塔利班施暴，「他們將我鼻子壓向地面揉搓，要我就報道事件道歉」，並說：「新聞業在阿富汗愈見艱難。」「黎明新聞」(Tolo News)電視頻道一名攝影師也被捕。自從塔利班上月奪權後，已有報道指塔利班分子毆打和恐嚇記者。德國廣播公司「德國之聲」更稱，塔利班分子逐家逐戶尋找該公司一名記者，槍殺其一名家人，另有一人重傷。

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