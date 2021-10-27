阿富汗局勢｜喀布爾醫院外發生自殺式襲擊至少25死 塔利班禁用外幣(有片)

阿富汗首都喀布爾一間軍方醫院外發生自殺式襲擊及槍擊，造成至少25人死，逾50人受傷，極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)分支呼羅珊省承認責任。

網上片段可見，遠處有建築物冒煙及不時傳出槍聲，附近民眾爭相走避，懷疑爆炸的位置冒出大量黑煙。另一條片段就見到，有人倒臥在醫院大門外，身旁有人持槍。

爆炸發生在當地周二下午，喀布爾中部一間主要收治阿富汗前政府部隊人員及塔利班成員的醫院，有員工指，最初先聽到一聲巨響，之後持續傳出槍聲，再發生第二次爆炸。

塔利班發言人穆賈希德指，極端組織「伊斯蘭國」武裝分子在軍方醫院大門引爆炸彈，強調武裝分子沒有攻入醫院，戰鬥亦在15分鐘內結束，醫院內無人遇害，部隊當場擊斃4名施襲者及生擒2人，亦有官員指，其中1名施襲者是駕駛電單車衝至醫院外，作自殺式炸彈襲擊。

《路透社》指至少25人死，逾50人受傷。

「伊斯蘭國」上月曾多次襲擊清真寺，造成近百人死亡，

塔利班：阿富汗人民交易必須使用阿富汗貨幣

塔利班周二宣布全面禁止使用包括美元等外國貨幣。發言人指，基於經濟現況及國家利益，阿富汗人民每宗交易必須使用阿富汗貨幣。目前除了全國廣泛使用美元，一些鄰國貨幣，例如巴基斯坦在邊境地區使用。

阿富汗央行在美國及歐洲有數十億美元海外資產，但塔利班9月重新掌權後，相關資產被凍結，塔利班多次要求解封中央銀行數十億美元儲備，應付銀行擠提，大規模飢荒及移民危機。

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