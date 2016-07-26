阿富汗局勢｜坎大哈淪陷英特種部隊20人被包圍 驚險脫困猶如電影情節

阿富汗各地迅速落入塔利班武裝分子手上，外國部隊也措手不及。在坎大哈淪陷時，一隊20人的英國空軍特種部隊甚至遭大群塔利班分子包圍，他們脫險經過猶如電影情節。該隊英軍當時與友軍距離數百公里，在敵軍接近危急之際，他們向身在英國的特種部隊上級發出求救訊號要求立即撤退。不過，國際部隊以前駐紮的坎大哈機場已遭塔利班佔據，拯救被困英軍的飛機不能降落，最後20人殺出重圍走到一個秘密荒漠地點躲藏，並透過密碼訊息與特種部隊總部聯繫，展開戲劇性夜間拯救行動。

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英國《每日郵報》稱，在上周三晚，飛行追蹤網站發現英國一架C130J大力士型運輸機飛越波斯灣，但之後關掉識別器，令雷達不能追蹤其飛行路線。該飛機來自皇家空軍特別部隊47連，機員配備夜視鏡，在黑夜中降落接走被困的20名特種部隊隊員。在周四早上，該軍機才再在雷達上出現，正飛向杜拜一個軍事基地。消息人士稱，「這是一個非常秘密的秘密任務，坎大哈周五(8月13日)落入塔利班手中，特種部隊隊員之後被困在那裡5天。敵人猖狂並殺死很多與英軍合作的阿富汗特種部隊隊員，這是一個非常緊急的任務。」他又指，C130J運輸機機員應記一功，他們在荒漠惡劣環境的黑夜中降落，並載著被困的20人和他們的裝備再次升空，「是拯救行動的範例」。C130J運輸機機師都有高超的低飛技能，並接受這種飛行的日夜練訓。

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