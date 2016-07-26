阿富汗局勢｜報道：塔利班逐戶搜翻譯員西方盟友 要求12歲至45歲未婚女性名單

塔利班在20年後再度統治阿富汗，外界關注當地婦女的情況。英國《每日郵報》稱，有從其他地區逃往喀布爾的民眾稱，支持塔利班的軍閥要求居民交出家裡的女孩和婦女，成為他們的「妻子」或供他們強姦。報道指，塔利班指揮將領要求地區教長，提交未婚12歲至45歲未婚女性名單，讓他們的士兵娶為妻，因為他們視女性為「戰利品」，分配給戰勝者。《華爾街日報》也指，有平民和被捉的阿富汗士兵遭塔利班殺害，塔利班官員否認有關指控。另外，《每日郵報》指，支持塔利班的軍閥在首都喀布爾挨家挨戶搜尋在911襲擊後塔利班政權遭推翻時，與盟軍合作的阿富汗人，包括翻譯員。有片段顯示，一名男子攀牆入喀布爾國際機場時遭武裝分子開槍。網上片段也見塔利班分子到進入戰敗軍閥的奢華房屋，並在一個遊樂場玩碰碰車。

有指穿緊身衣服婦女被殺

塔利班在1996年內戰結束後上台，建立神權國家，女性遭殘暴對待和壓迫，她們在新塔利班政府下被視為最受威脅的一群。《每日郵報》引述其他報道指，有女性顧客為主的商店貼有告示，警告她們不要進入，否則後果自負。塔利班分子據報槍殺了一名穿緊身衣服女子，在部分地區，恢復塔利班舊政權的措施，婦女若沒有男性監護人陪伴，將不可以離家外出，以及女性須遮蓋臉部和穿罩袍。卡塔爾半島電視台周一報道，塔利班也告知在部分銀行工作的婦女，她們毋須再上班。聯合國秘書長古特雷斯稱，關注阿富汗出現侵犯婦女和女孩人權的述說。社交網圖片顯示，在周一有女孩已穿回傳統伊斯蘭服飾和戴上白頭巾，一雙雙返回校園。

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喀布爾首位女市長：只能等塔利班上門殺我

喀布爾首位女市長、27歲的Zarifa Ghafari周一向記者稱，她可做的只有等塔利班找到她，殺死她和其丈夫，「我坐在這裡等他們到來，沒有人幫助我或我家人……他們會尋找我這類人，然後殺掉。我不能離開我的家人，而且我可以去哪裡？」人權分子Pashtana Durrani周一接受BBC訪問稱，目前未知塔利班如何管治阿富汗，「在部分地區，他們(塔利班)對人友善，在部分地區他們割喉殺人」，她並不相信塔利班的說話。塔利班發言人在宣布戰爭結束後，宣稱會尊重女性權利。

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