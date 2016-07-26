阿富汗局勢｜塔利班一身美軍戰術裝備 扮陸戰隊硫磺島插旗羞辱美國

塔利班佔領阿富汗，據悉獲得大批美軍裝備，塔利班特種部隊更發表宣傳照「寸爆」美國，他們一身美軍戰術裝備和武器，包括戰術步槍、配備美製夜視鏡頭盔等，在山頭插起塔利班的旗幟，重演1945年美國海軍陸戰隊成員在二戰硫磺島戰役插起美國國旗。

美國人：終極羞辱

憤怒的美國人形容這是「終極羞辱」，上屆特朗普政府的國家安全顧問戈爾卡及部份保守派官員怒轟總統拜登，指美國從來無遭遇過敵人這樣的羞辱，也玷污了美軍在硫磺島的犧牲，拜登背叛所有活著及死去的美國人。美國官員估計，塔利班特種部隊「巴德里313營」(Badri 313 Battalion)從投降的阿富汗軍隊獲得美軍先進裝備，美國在2002年至2017年向阿富汗提供了約280億美元(約2,184億港元)武器裝備。

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