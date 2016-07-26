阿富汗局勢｜塔利班二號人物回歸 副總統堅稱自己為合法代總統

塔利班二號人物巴拉達爾(Abdul Ghani Baradar)已經返抵阿富汗，可能成為當地新政府領導人，不過阿富汗第一副總統薩利赫(Amrullah Saleh)堅稱自己是合法代總統，呼籲支持者抵抗塔利班。

網上流傳巴拉達爾由卡塔爾乘搭軍機返回塔利班發源地、阿富汗第二大城市坎大哈的片段，相信載著他的車隊，獲大批民眾歡迎。巴拉達爾是塔利班創辦人之一，作為二號人物多年來穩佔權力核心，去年更促成與美方的和平協議。

阿富汗副總統籲支持聯合對抗塔利班

塔利班迅速接管阿富汗，總統加尼出走被指為令政府潰敗主因，其行蹤仍然不明。阿富汗副總統薩利赫表示，根據憲法，如果總統逃亡、辭職或去世，就由副總統接任。他強調自己沒有離開阿富汗，會聯絡各界爭取支持，嘗試達成共識，呼籲支持他的部落領袖聯合起來跟塔利班對抗。據報薩利赫與親信目前身處中部山區。

現年49歲的薩利赫90年代起參軍，協助政府軍對抗塔利班。薩利赫曾說絕對不會向塔利班投降，亦不會與他們身處同一屋簷下，不會令數百萬支持者失望。

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