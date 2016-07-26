阿富汗局勢｜塔利班冀與各方建立良好關係 稱在教規內尊重女性權益

塔利班在接管阿富汗後，於首都喀布爾首次召開記者會，強調在伊斯蘭教規範內尊重女性權益。塔利班發言人穆賈希德表示，完全控制喀布爾的局勢，市面已經恢復秩序。阿富汗將組成一個具包容性、強大的伊斯蘭政府，無政治人物會被忽視。

穆賈希德又指，阿富汗會繼續與外國接觸，塔利班不想有內部及外來敵人，不會有任何國家會受到來自阿富汗的威脅，希望與各方建立良好關係，發展經濟，實現繁榮，若國際社會提供替代的農作物，阿富汗將不再是鴉片種植及毒品交易的中心，會以國家的自然資源用於重建。

塔利班同時宣布特赦前政府公務員及軍人，呼籲政府僱員返回工作崗位，恢復社會正常生活。私營傳媒機構必須保持獨立，但記者工作不能與國家所相信的價值有牴觸。塔利班會確保阿富汗安全，不會向前政府員工或為外國勢力工作的人作出報復。

塔利班稱女性將成社會活躍分子

塔利班指，婦女是國家的重要組成部分，會容許女性在伊斯蘭律法下工作及接受教育，在伊斯蘭教規範內尊重女性權益，新政府不希望婦女成為受害人，認為她們應該根據伊斯蘭律法，進入政府體制。雖然目前未清楚新政府架構，但強調女性會成為社會內的活躍分子，將會有全面的伊斯蘭領導層，呼籲各方加入。

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