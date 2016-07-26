阿富汗局勢｜塔利班坎大哈「勝利巡遊」展示美軍軍備(有片)

阿富汗塔利班在第二大城市坎大哈舉行巡遊，慶祝美軍撤走，並展示美軍留下的軍備。塔利班將會公布新政府，消息指國家元首會由最高領袖阿洪扎達出任。

裝甲車黑鷹直升機掛塔利班旗

片段見到，數十架美軍撤走後留下的裝甲車排成單行沿一條公路行駛，這些軍車狀態近乎完好，並懸掛起塔利班旗幟；武裝人員坐在其他車上駛過，武裝人員手持武器據報部分是從政府軍奪得的裝備，包括美國M16步槍。大批民眾夾道圍觀。至少一架黑鷹直升機在上空盤旋，機身同樣懸掛塔利班旗。

在東南部霍斯特省，一群塔利班支持者舉行一場模擬葬禮，他們抬著覆蓋美國、英國和法國國旗及北約旗幟的棺木。

消息指阿洪扎達將出任國家元首領導管治委員會，行政機關就由總理和內閣領導，據報新政府會有女性官員，但不會出任要職。

喀布爾機場仍然關閉

塔利班已接管喀布爾機場，但機場仍然關閉，尋求離開當地的阿富汗人，轉而經由陸路邊境口岸前往鄰國，目擊者表示，在接壤巴基斯坦一個邊境關卡，今早有大批民眾等候開關，而接壤伊朗的一個邊境關卡，更迫滿數千人。在喀布爾，大批民眾去到銀行提款，大排長龍。

塔利班稱已包圍潘傑希爾省

另外，塔利班人員包圍潘傑希爾山谷的反抗軍「阿富汗民族抵抗陣線」，攻守雙方談判破裂，演變成流血衝突。由已故軍事領袖馬蘇德兒子艾哈邁德帶領的反抗力量聲稱，近日擊退了塔利班的攻勢，戰鬥中有至少7名塔利班分子被殺。

不過塔利班高層穆塔奇向潘傑希爾省發表錄音講話，指塔利班已包圍反抗力量，曾經設法與對方談判，但未有成果，他指，塔利班仍然設法避免戰事，希望以和平方式解決，呼籲反抗力量放低武器，強調阿富汗伊斯蘭酋長國，是所有阿富汗人的家園。

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