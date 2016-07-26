阿富汗局勢｜塔利班宣稱特赦 警察局長疑遭血腥處決

塔利班重掌阿富汗後，組織發言人曾於記者會上宣稱特赦前政府人員，絕不對民眾「秋後算帳」，惟近日屢次傳出有曾為外國工作的阿富汗人遭塔利班清算，網上更瘋傳一段懷疑是曾對抗塔利班的警察局長遭血腥處決的片段。片段由Ihtesham Afghan人道救援組織曝光。

據英國《每日郵報》報道，阿富汗西北部巴德吉斯省(Badghis)的警察局長Haji Mullah Achakzai，過去曾多次對抗塔利班，而日塔利班掌控該省後，該名警察局長亦被逮捕。

影片顯示，Haji Mullah Achakzai的眼睛被破布矇住，雙手被黑色棉布綑綁著，接著塔利班成員近距離向他開槍，畫面瞬間閃現火光，未幾見到Haji Mullah Achakzai倒地，他還奄奄一息時，塔利班成員再上前補槍，直到他不再有反應。《英國廣播公司》(BBC)前駐伊朗記者Nasrin Nawa於Twitter轉發有關片段，怒斥「這就是塔利班的『公開大赦(Public Amnesty)』」。

被針對因是高級情報官員

美國《新聞周刊》(Newsweek)引述了阿富汗安全顧問Nasser Waziri的說法，他首先向記者證實了此段影片的真實性，表示自己與該名警察局長有私交，而塔利班一直要追查該名警察局長的行蹤，而塔利班針對他的原因很簡單，因為他是政府的高級情報官員。

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