阿富汗局勢｜塔利班持槍街訪 阿富汗人笑答「一切安好」(有片)
6 小時前
阿富汗局勢｜塔利班持槍街訪 阿富汗人笑答「一切安好」(有片)
阿富汗塔利班一位發言人在社交平台上傳一段影片，在首都喀布爾街頭上訪問民眾，影片中受訪民眾笑答「一切安好」，惟其身旁的採訪人員手持步槍，令畫面顯得諷刺。
塔利班接管阿富汗以來，不斷聲稱市面安全，日前有一名塔利班發言人在Twitter上載片段，並以「民眾對於聖戰者的到來感到高興，並且對當地安全感到滿意」為標題，片中顯示一名手持咪高風的塔利班成員，表示要進行街訪，讓國際社會得知喀布爾當地情況，其身邊4名塔利班成員當中有人持有步槍。受訪的第一位民眾表示「我真的很高興，這裡很平靜，沒有任何危險」。第二位民眾面帶笑容的說「一切安好」，塔利班成員追問「你有感覺到任何威脅嗎？」，該名男子連忙反駁「無！」塔利班成員在影片結尾表示，現在喀布爾市民沒有受到任何威脅，民眾可以繼續正常生活。
相關採訪影片曝光後，在網路上引起許多熱議，不少網民認為片段可笑，亦有網民認為「帶著槍去訪問，誰敢說真話？」
外媒報道塔利班襲擊婦孺 向逃難民眾開槍
近日塔利班向民眾施襲開槍以阻前往機場片段或相片亦陸續流出， 包括《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)記者上載多幅相片，顯示有小孩和婦女血流披面，不省人事。該記者發文指，塔利班以開槍、鞭打、棍打及利器襲擊，阻止民眾湧入機場，他目擊至少6人受傷，包括兒童和婦女。
《阿富汗通訊社》(Asvaka News)亦發布一段影片，一名欲前往機場的男子爬牆逃難，但被身穿黑衣的塔利班分子開槍。
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