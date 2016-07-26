阿富汗局勢｜塔利班收集平民武器 近600軍人逃往烏茲別克

武裝組織塔利班控制阿富汗，由美國等西方國家扶植20年的阿富汗文人政府正式倒台。塔利班重申喀布爾局勢已被控制，開始收集平民的武器。

塔利班重申喀布爾局勢已被控制，警告任何人都不得進入政府官員家中搶劫、掠奪或勒索，並強調製造騷亂的人將被逮捕，其武裝開始收集平民的武器。塔利班表示，明白民眾需要保留武器來自我保護，但認為民眾現已可以感到安全，強調塔利班不會傷害無辜平民。

烏茲別克斯坦檢察院表示，近600名阿富汗軍人架軍機或直升機逃到烏茲別克，其中阿富汗空軍的兩架EMB-314軍機周日和烏茲別克空軍的一架米格-29戰鬥機在烏茲別克斯坦上空相撞，之後墜機，飛行員跳傘逃生獲救。另外，拘留了84名非法越過邊境，以尋求醫療協助的阿富汗士兵。

22軍機24直升機非法進入烏茲別克領空

阿富汗鄰國烏茲別克斯坦表示，8月14日、15日兩天，阿富汗有22架軍機和24架直升機非法進入烏茲別克斯坦領空後，迫降到泰爾梅茲機場，阿富汗飛機上共有585名武裝人員。

另外，阿富汗一架軍機於剛過去的周末懷疑非法越過烏茲別克斯坦領空後墜毀。兩名機師送院，情況嚴重。

網上流傳相片，一名阿富汗軍人面部有血，躺臥地上，有人員為他療傷。

報道指，軍機在接壤阿富汗的蘇爾漢河州墜毀後，冒出濃煙。軍機出事的消息，首先由當地傳媒報道，並由國防部證實。其後俄羅斯國營傳媒引述烏茲別克官員報道，指是防空系統擊落企圖非法越境的軍機。

烏茲別克當局之後一度指，軍機和引領它到機場降落的飛機碰撞，其後收回說法。

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