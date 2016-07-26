阿富汗局勢｜塔利班收5.8萬護撤離者入機場 阿富汗人湧往巴基斯坦邊境
40 分前
阿富汗局勢｜塔利班收5.8萬護撤離者入機場 阿富汗人湧往巴基斯坦邊境
阿富汗首都喀布爾機場成為民眾逃離往外國主要出口，英國國防部消息人士向《衛報》稱，當地私人保安公司收7,500美元(約5.8萬港元)，護送受困英國僑民和阿富汗人，從安全通道避開塔利班分子到機場。不過，大部分金錢最終成為「過路費」落入塔利班手上。
美國總統拜登日前宣布會如期下周二從阿富汗全面撤軍，喀布爾機場的撤離工作步入尾聲，英國國防大臣華禮仕昨晚警告，想逃離塔利班統治的人最好前往邊境到他國，而非搭飛機離開。網上有片段顯示，大批逃離阿富汗的民眾聚集在巴基斯坦南部小村Spin Boldak等待過境。巴基斯坦呼籲國際社會與塔利班合作，避免出現人道危機，又指Spin Boldak雖然聚集了大批人，但未見發生混亂。
相關新聞：
阿富汗局勢｜英國：可靠情報喀布爾機場有即時受襲威脅 報道指汽車炸彈
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/阿富汗局勢｜塔利班收5-8萬護撤離者入機場- -阿富汗人湧往巴基斯坦邊境-282071