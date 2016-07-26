阿富汗局勢｜塔利班晤中國駐阿富汗大使 冀參與一帶一路

上月奪取阿富汗政權的塔利班積極與國際社會建立關係，該組織政治辦公室副主任哈納菲周一在首都喀布爾，與中國駐阿富汗大使王愚率領的代表團會晤。阿富汗傳媒「黎明新聞」(Tolo News)稱，哈納菲表示，雙方談到兩國雙邊關係，王愚在會上承諾中方會繼續提供人道援助。塔利班發言人穆賈希德曾表示，塔利班希望與所有國家建立友好關係，並希望與中國在多個領域開展合作，包括經濟和貿易，以及水利電力和天然氣管道等基建項目，又說會參與「一帶一路」項目。

盛傳將成為阿富汗政府新領導人的巴拉達爾，周一在喀布爾則會見了紅十字國際委員會主席毛雷爾率領的代表團，討論當地衛生危機等問題，紅十字會承諾繼續並擴大援助。西方國家並未承認塔利班的政權，世衛官員指在西方捐贈者被禁止提供援助下，阿富汗國內數百間醫療設施面臨關閉。世衛正努力填補有關空隙，提供物資、儀器和金錢援助予500間衛生中心。西方國家表示，準備好向阿富汗提供人道援助，惟擴大經濟合作則要視乎新政府如何組成。

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