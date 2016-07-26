阿富汗局勢｜塔利班最快今日公布成立新政府 與反對武裝戰鬥各有死傷

塔利班預料最快今日宣布成立阿富汗新政府，塔利班成員穆塔基(Ahmadullah Muttaqi)在社交網站表示，已準備在總統府舉行儀式。

當地傳媒報道，塔利班最高領導人阿洪扎達預料會對新的管理委員會擁有最終權力，總統在阿洪扎達之下。

阿富汗最大航空公司阿里亞納航空宣布今日恢復國內航班，航線為喀布爾至阿富汗北部巴爾赫省首府馬扎里沙里夫。

半島電視台報道，一支卡塔爾的技術團隊正協助評估設備損毀情況，預料仍需要一些時間才能恢復國際航班。

阿里亞納航空代表阿富汗飛航國際航線，亦是阿富汗境內成立時間最早，營運時間最長的航空公司。

與反對武裝力量於潘傑希爾戰鬥

塔利班成員在潘傑希爾(Panjshir)的山區，與反塔利班武裝人員戰鬥，雙方都稱導致敵人死傷無數。

塔利班發言人表示，旗下戰士已攻入潘傑希爾，成功奪取部分地方的控制權，並強調是在與對方談判失敗後才發動攻擊。

反塔利班的武裝組織指，敵人多次試圖從相鄰的帕爾旺省進入潘傑希爾，但每一次都失敗。

潘傑希爾位於喀布爾東北大約120公里，反塔利班的北方聯盟已故前領袖馬蘇德的兒子艾哈邁德(Ahmad Massoud)帶領武裝民兵「阿富汗全國抵抗陣線」(NRF) 於當地留守，亦是現時反抗武裝力量的最後據點。

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