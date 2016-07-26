阿富汗局勢｜塔利班稱已包圍潘傑希爾 民兵組織據報集結近2萬兵力

反塔利班的北方聯盟已故前領袖馬蘇德的兒子艾哈邁德(Ahmad Massoud)帶領武裝民兵「阿富汗全國抵抗陣線」(NRF)，留守全國唯一未被塔利班攻陷的潘傑希爾省(Panjshir)。塔利班聲稱已包圍反塔利班武裝民兵據點，民兵組織據報已集結近2萬兵力，準備與塔利班戰鬥。

塔利班發放片段，稱已經包圍盤據潘傑希爾省的武裝民兵據點。塔利班向民兵組織發出最後通牒，警告他們在限時內投降，但不排除透過談判解決問題。塔利班言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)其後於社交平台表示，已重奪早前被民兵組織奪取的巴格蘭省3個地區的控制權。

據報有武器由塔吉克斯坦運抵潘傑希爾省

據報NRF已從全國集結近2萬兵力，當中包括前政府軍士兵、特種部隊以及艾哈邁德領導的部隊。另外，阿富汗《赫拉特時報》的Telegram頻道援引知情人士報道，指位於唯一不受塔利班控制的潘傑希爾省抵抗勢力，從鄰近國家塔吉克斯坦向該省運送了武器。

艾哈邁德早前接受訪問時曾表示已準備好與塔利班戰鬥，會戰鬥至最後一兵一卒，絕不會投降，但他同時表示為了和平，願意與塔利班談判。

艾哈邁德的父親馬蘇德曾領導阿富汗人對抗蘇聯以及塔利班，2001年遭到暗殺。

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