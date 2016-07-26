阿富汗局勢｜塔利班籲國際續援助 傳領袖之間內訌

塔利班代理外交部長穆塔基(Amir Khan Muttaqi)在喀布爾舉行記者會，指臨時政府不會容許武裝分子利用阿富汗國土攻擊其他國家，敦促聯合國盡快將部分臨時政府官員剔出制裁名單，呼籲國際社會繼續援助阿富汗。

穆塔基感謝國際給予阿富汗的援助，期望各國和國際組織於經濟、教育和人道等各方面繼續支援阿富汗，不要將人道援助同政治問題掛鈎，臨時政府將繼續執行所有符合阿富汗國家利益的商業和貿易協議，會保障國內外投資者的利益，並希望外國援助人員重返阿富汗，指塔利班會保證他們的安全。

目前未有成立正式政府和舉行大選時間表

被問到會否舉行大選時，穆塔基要求其他國家不要干預阿富汗內政，但沒有就臨時政府執政時間，或容許其他派別、少數族裔或女性加入政府，提供具體時間表，只表示正循序漸進處理每項事務。他說，希望在平等和互相尊重的基礎上，與包括美國等各國建立良好關係，目前未知何時成立正式政府和舉行大選，亦呼籲相關國家和組織將有關的臨時政府官員移出恐怖分子名單。

穆塔基亦會見聯合國難民事務高級專員格蘭迪，穆塔基稱外國不應該鼓勵阿富汗人尋求庇護和移民。

BBC：領袖就功勞及政府架構意見分歧

《英國廣播公司》(BBC)引述一名消息人士報道，塔利班共同創辦人之一、在臨時政府中擔任副總理的巴拉達爾(Mullah Baradar)與一名負責難民事務的官員。雙方互相以激烈言詞爭論，身邊的支持者更一度大打出手。

其他消息人士就指，事發於上星期，爭拗理由是巴拉達爾對臨時政府的架構感到不高興，亦源於內部爭論塔利班在阿富汗的勝利中，誰人的功勞最大。

巴拉達爾在塔利班主管政治事務，負責與美國談判撤軍，亦曾在今年7月，以塔利班政治委員會負責人身分到訪天津，與國務委員兼外長王毅會面。巴拉達爾近期消失於公眾視線，外界早前揣測塔利班領導層不和，塔利班否認。

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