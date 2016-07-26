阿富汗局勢｜塔利班組新政府料數天內公布 或仿效伊朗模式

美國完成從阿富汗撤軍，結束在當地近20年的軍事行動，塔利班正討論籌組新政府，料未來數天將正式公布詳情。塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，塔利班領導委員會上星期六起一連三日，在南部坎大哈省開會討論籌組新政府，由阿洪扎達主持。

塔利班副領導人哈卡尼的兄弟、阿納斯哈卡尼(Anas Haqqani)向半島電視台表示，新政府籌組工作進入最後階段，會在未來數天正式宣布。俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)引述消息人士報道，塔利班會在9月3日宣布建立新政府，但目前未知新政府組成情況。

塔利班有意參照伊朗政教合一模式

日媒引述塔利班官員，塔利班有意參照伊朗政教合一的模式，由塔利班最高領導人阿洪扎達(Hibatullah Akhundzada)擔任最高精神領袖，並主持由11至72人組成的最高委員會，作為國家的權力核心，地位在總統之上。

報道又指，政府亦會由總理及各部門首長組成。總理人選包括塔利班共同始創人巴拉達(Abdul Ghani Baradar)或已故領袖奧馬爾之子雅各布(Mullah Yakub)，曾任奧馬爾導師的哈基姆(Mullah Hakim)亦準備出任首席法官。塔利班計劃重推1964年的阿富汗憲法，報道形容此舉具有象徵意義，因為現行憲法是在外國協助下起草而成。

新政府內閣成員執政能力受質疑

據報，現時由26名塔利班成員組成的管治委員會中，大部分人會成為新政府的內閣成員，但他們過去主要接受作戰訓練，執政能力備受質疑。塔利班上月底指派成員伊德里斯(Haji Mohammad Idris)出任中央銀行代理行長，塔利班指，伊德里斯沒有接過高等教育或正式的金融及財政管理培訓，但在運動(巴基斯坦塔利班運動, TTP)中擔任金融部門的負責人，其尊業知識受到尊重。外界認為新政府未來或面臨嚴重的貧窮及貪腐問題。

相關新聞：

阿富汗局勢｜英國與塔利班商討後續撤離 否認襲擊前要求開放艾比門

阿富汗局勢｜拜登：撤軍是最符合美國國家利益

阿富汗局勢｜音樂是罪 民歌手遭塔利班拖出寓所 開槍轟頭處決(有片)