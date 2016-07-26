阿富汗局勢｜塔利班阻最少4架包機離開

阿富汗機場的內陸航班陸續恢復，但據報塔利班最少阻止4架載有美國人的飛機離開，美國國會議員形容機上的美國人已成為人質。北部城市馬扎里沙里夫的機場人員表示，機上乘客是阿富汗人，大部分人沒有護照和簽證，不能離開阿富汗。他們已經離開機場，入住酒店，等待當局進一步澄清。離開阿富汗的包機原本計劃前往卡塔爾，據報部分乘客曾替美國或德國軍方有聯繫的機構工作。

美國議員形容乘客猶如人質

美國眾議院外交事務委員會副主席麥考爾指，美國有6班機在阿富汗北部城巿馬扎里沙里夫，乘客包括美國人和協助美國的阿富汗翻譯員，塔利班阻止飛機離開，形容這些人猶如人質。現時關注的是塔利班將提出更多要求，可能是索取金錢或承認為阿富汗合法政權。有美國官員表示，由於所有地面人員已經撤走，國務院無法確認消息以及有多少美國人在機上。

美國國防部長奧斯汀周日出訪特沙特阿拉、卡塔爾、巴林及科威特，商討從阿富汗撤軍後美國在中東地區的角色，而國務卿布林肯亦會到訪卡塔爾和德國，不過兩人都沒有計劃與在卡塔爾的塔利班成員會面。

國營阿里亞納航空陸續恢復國內航班

阿富汗國營阿里亞納航空周六開始陸續恢復喀布爾來往赫拉特、坎大哈及巴爾赫三大省會的航班，預計國際航班全面恢復仍需要一段時間。

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