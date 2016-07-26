阿富汗局勢｜塔利班：未來數日成立新政府 將具包容性

接管阿富汗的武裝組織塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid) 表示，籌組臨時政府已進入最後階段，將在未來數日成立，新政府將具包容性。消息指，塔利班已邀請中國、俄羅斯、巴基斯坦、土耳其、卡塔爾及伊朗派代表出席新政府成立儀式。

穆賈希德指，新政府將是具包容性，會邀請前政府的軍事人員加入安全部門，強調成立臨時政府，就具備未來對政府框架進行改革的餘地。他又指，卡塔爾、土耳其及阿聯酋的技術團隊，正協助喀布爾機場恢復營運，將在不久後全面恢復運作。

穆賈希德又宣稱，在潘傑希爾省(Panjshir)與抵抗陣線的戰鬥已取得勝利，完全控制當地，戰爭已結束，期望阿富汗成為一個穩定的國家，任何人持有武器，將是人民及國家的敵人，又指入侵者永遠不能重建國家，建設及發展是阿富汗人民的責任。

反塔利班組織呼籲民眾為國家尊嚴抗爭

塔利班宣布完全控制潘傑希爾省後，有塔利班成員進駐省長官邸。社交網站流傳片段，見到有塔利班成員在官邸外升起塔利班旗幟。有人在官邸內拆走原本掛著的畫像，塔利班說他們征服了反抗勢力、全國抵抗陣線的最後據點，期間沒平民傷亡，前第一副總統薩利赫已逃亡到塔吉克，阿富汗的戰事已經結束。塔利班又指，當地因戰事一度中斷的食物和電力供應將會恢復，民眾亦可重新上網，承諾不會歧視那些曾對抗塔利班的人，呼籲前政府軍成員加入塔利班政府下的安全部門。

領導全國抵抗陣線的領導人艾哈邁德在社交網站表示自己安全，指他們仍然在潘傑希爾省與塔利班戰鬥，呼籲阿富汗人民為國家的尊嚴、完整及自由站出來，一同抗爭，艾哈邁德又指塔利班沒改變過，而且變得更無情、極端及暴力。

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