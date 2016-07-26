阿富汗局勢｜塔利班FB IG WhatsApp帳號被封 斥侵犯言論自由

塔利班在短時間之內攻陷阿富汗，有分析指其中一個關鍵因素是善用社交媒體進行宣傳和發布消息，塔利班奪得阿富汗政權後，Facebook(FB)禁止他們在FB發布貼文，以及禁用旗下的WhatsApp和Instagram(IG)，塔利班發言人怒批評FB侵犯了伊斯蘭組織的言論自由權利。

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)在新聞發布會上，猛烈批評Facebook。他指責這家科技巨頭禁止他們在其所有平台上發表言論，侵犯了伊斯蘭組織的言論自由權利。他又建議記者問Facebook「他們自稱是言論自由的促進者」，為甚麼從阿富汗取回政權的伊斯蘭運動，會被禁止在Facebook的任何平台上發布資訊。

Facebook發聲明解釋禁令

Facebook拒絕回應，只發表公司聲明解釋禁令的理由。Facebook發言人表示，根據美國法律，塔利班是被定義為恐怖組織，稱已經按照「危險組織」的相關政策禁止其組織在Facebook發布信息，並適用於旗下的Instagram和WhatsApp。Facebook又指，公司有來自阿富汗的團隊，專門監察平台上與塔利班相關的內容，並指正在密切關注阿富汗局勢，WhatsApp不排除會刪除相關帳戶。

另一主要社交平台Twitter發言人提及，公司反對暴力組織和仇恨行為的政策，不過未有透露塔利班是否被歸類為恐怖組織。至於Google母公司Alphabet，則對塔利班不予置評，表示他們一向按照美國國務院的外國恐怖組織名單來執行政策，但塔利班並未有被納入在名單內。

塔利班善於利用社交媒體宣傳

塔利班善於利用社交媒體作宣傳，例如使用WhatsApp和Twitter發表官方聲明、在攻入首都喀布爾時利用WhatsApp向當地居民宣告消息、塔利班成員之間亦使用Whatsapp進行溝通，甚至向阿富汗官員分發WhatsApp號碼，讓他們可以藉此協商投降。此外，塔利班更成立「投訴委員會」，透過WhatsApp建立緊急廣播系統，並稱當地居民若面臨來自任何人的威脅時聯絡。塔利班以往會在Twitter上定期發布有關談判和地區戰爭的最新消息，並經常發布前線的照片和影片，讓平台用戶轉發。

塔利班在Twitter擁有超過32萬名粉絲。在塔利班正式掌權後，發言人Suhail Shaheen亦在Twitter上宣告「戰爭已經結束」。

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