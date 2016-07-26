阿富汗局勢｜大學女生上課須戴只露兩眼面紗 早放5分鐘避見男生

阿富汗私立大學快將開學。重奪政權的武裝組織塔利班，公布新教育措施規管女性教育。措施規定入讀私立大學的女性，回校上課時必須穿著長袍和面紗，面部只可露出雙眼，但沒有規定女性穿著遮蔽全身的罩袍。

男女分開上課使用不同出入口

私立大學男女需要分開上課，或以布簾分隔，並要使用不同的出入口；女生班需要比男生班早5分鐘落堂，以免男女學生在課室外相遇。女生落堂後需要進入等候室，直至男學生離開大樓；女生班只可以由女教師授課，如果情況不許可，亦需要由品行良好的年長男教師授課。

教授：塔利班准女生上學已是進步

有大學教授表示，計劃不易落實，因為大學沒有足夠女教師或班級分隔男女學生，但塔利班容許女生上學，已是一大進步。

塔利班首次執政的時代，絕大部分女性不能接受教育，在塔利班重掌阿富汗之前20年，女性與男性一起學習，並與男性教授一起參加研討會，大學發展率蓬勃，女性入學率上升。

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