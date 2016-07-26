阿富汗局勢｜如聖經出埃及記 阿富汗人穿過沙漠經巴基斯坦往伊朗

害怕塔利班政權的阿富汗人千方百計前往其他國家，有阿富汗人無錢唯有靠雙腳，從偏遠的尼姆魯茲省經巴基斯坦往伊朗，步行逾4小時經過山區沙漠。網上片段可見，難民隊伍不見隊尾，如《聖經》出埃及記中述說摩西帶領以色列人離開埃及。報道指，這些阿富汗人最終目的地是土耳其，然後再往歐洲和英國，所以歐盟正擔心敘利亞難民潮重演。

最近走完這條長征路線的人說，片中那一段是4小時路程的尾段，阿富汗難民會短暫經過巴基斯坦，然後在伊朗「蛇頭」帶領下繼續旅程，「他們都是最窮的人，其他步行時間較少的路線收費較高」。在步行逾4小時後難民抵達一處山谷，等待黑夜降臨，約在晚上10時，有伊朗人會到來，要求各人說出代號或暗號。各人會尋找各自的蛇頭，分成小組前往伊朗，一組跟著一組。

有過來人說，過去走過這條崎嶇路線數次，之前只有約200人，但今次是數千人，隊伍中有婦孺，也有體弱人士和老人家，「我見到腹大便便的孕婦、嬰兒和老人。我還記得嬰孩在山谷中迴盪的哭喊聲」。

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