阿富汗局勢｜學者稱不能單以極端分子理解塔利班 料當地民意支持不低

阿富汗局勢緊張，塔利班武裝分子攻陷首都喀布爾及總統府，相隔20年重奪阿富汗政權。香港智明研究所研究總監許楨表示，不能單以一般極端分子或恐怖分子理解塔利班，認為該組織具政治理念、管治根基，並在當地社會有聯繫，而非只靠匹夫之勇武力復辟，相信塔利班在阿富汗的民意支持不會太低。

美軍撤退對華府利多於弊

許楨於電台節目談及阿富汗局勢，稱塔利班在資源及人數上非佔優，認為今次能快速衝奪阿富汗大遍土地，是因為對方在當地有聯繫，以及有一定民意，認為純靠武力不能快速復辟。而就美方堅持撤軍，許楨稱對美國而言肯定是利多於弊，因為發動911襲擊的拉登組織已經瓦解，而伊斯蘭國的威脅亦已減低，認為美國近兩屆政府已焦點轉移到西太平洋地區，主要應對中國和俄羅斯。

對於日後塔利班的管治方向，許楨認為，塔利班仍會按宗教律法規管當地人的日常生活，造成不平等或限制人權的情況。

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