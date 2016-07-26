阿富汗局勢｜安理會通過決議促塔利班守允民眾離境承諾 中俄投棄權票

聯合國安理會通過決議案，促請塔利班遵守承諾，容許民眾及外國人繼續安全離開，決議案獲13票贊成，中國及俄羅斯投棄權票。

決議案包括強烈譴責上周在喀布爾機場發生的襲擊，強調要打擊恐怖主義，又要求塔利班遵守承諾，容許想離開的阿富汗民眾及外國人安全和自由離境，並且尊重女性和少數族裔權益，確保人道主義援助不會受阻，認為塔利班應遵守承諾。

馬克龍倡設保護區惟未納決議案

法國總統馬克龍有向安理會提交文件，建議在阿富汗道都喀布爾設立保護區，臨時收容有意離開當地的阿富汗平民，但今次的決議案未有提及有關建議。有聯合國官員指，安理會決議案一般涉及原則性問題及政治訊息，較少觸及執行操作安排。

15個安理會成員國之中，中國和俄羅斯投棄權票。中國常駐聯合國副代表耿爽指，安理會應該協商如何幫助阿富汗恢復和平、穩定和秩序，緩和當地局勢，而不是激化矛盾。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈則認為，決議草案未有關注東伊運等恐怖組織，以及多國軍隊撤走後對阿富汗局勢影響。

歐盟將討論應對阿富汗難民措施

歐盟將在當地星期二將召開緊急會議，討論應對阿富汗難民措施。《路透社》取得的聲明草稿指，為免2015年的難民危機重現，聲明建議歐盟成員國應以協調及有序方式，防止大批非法移民入境，同是要提防來自阿富汗的安全威脅。有歐盟官員指，塔利班控制阿富汗後，提供外國緩助變得更加複雜，聲明同時承諾會繼續向阿富汗及周邊國家提供資金，保障當地平民獲得所需。

聯合國難民署預計，今年年底前，會有最少50萬名阿富汗人逃離國家，呼籲鄰國維持邊界開放，及收留更多阿富汗難民。目前伊朗和巴基斯坦已收容220萬名阿富汗人。

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