阿富汗局勢｜巴拉達爾發片否認塔利班內訌 央行收回逾1200萬美元

阿富汗塔利班控制首都喀布爾一個月，早前一度有報道指，部分塔利班高層曾在籌組臨時政府上，意見分歧而出現爭執，甚至有人大打出手。阿富汗臨時政府代理副總理巴拉達爾(Mullah Baradar)接受訪問，澄清塔利班內部沒有出現爭執。

報內訌其中一名領袖、最近一段時間沒有露面的臨時政府代理副總理巴拉達爾，現身接受國營電視台訪問，澄清塔利班內部沒有出現爭執，又稱自己身體健康，外界毋需憂慮。指這是敵人的宣傳伎倆。未有與星期日到訪的卡塔爾外相穆罕默德會面，因為他當時外訪，趕不及回首都喀布爾。

片段中，巴拉達爾手持一張紙，有報道指，巴拉達爾似乎只是照稿直讀。

《英國廣播公司》(BBC)日前引述消息人士報道，巴拉達爾與一名負責難民事務的官員。雙方互相以激烈言詞爭論，身邊的支持者更一度大打出手。

央行由前高級官員收回現金

阿富汗央行表示，從前政府官員手中收回約1,230萬美元現金，指這些錢來自前政府一些高級官員，及一些將現金和黃金都放在家裡的國家安全機構人員。外電則報道，塔利班已將在前副總統薩利赫位於潘傑希爾省住所中發現的約600萬美元現金，及最少15條金磚，轉交阿富汗央行。

阿富汗央行又敦促國內所有公共和私營機構，在合同、其他貨幣交易及經濟活動中使用阿富汗貨幣尼，以促進國內經濟增長。

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