阿富汗局勢｜布林肯奧斯汀抵卡塔爾 4美國人經陸路撤離阿富汗

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及國防部長奧斯汀(Austin)抵達卡塔爾，與當地官員商討阿富汗局勢，以及尋求卡塔爾支援撤走滯留阿富汗的美國人。

布林肯在當地周一晚抵達卡塔爾首都多哈，他之後會聯同奧斯汀與卡塔爾元首塔米姆會面。卡塔爾指，雙方討論了阿富汗近日局勢發展，及加強當地安全的方法。布林肯感謝卡塔爾為撤離行動提供協助，他在卡塔爾期間，會探望從阿富汗撤離的民眾及美國外交人員，但未有計劃與在當地的塔利班代表會面。

4美國人陸路撤出阿富汗塔利班未有阻撓

美軍在卡塔爾設有空軍基地，美國上月在阿富汗展開撤離行動，卡塔爾曾協助收容約5.5萬名民眾。有隨同布林肯出訪的國務院高級官員透露，美國早前成功將4名美國人經陸路邊境撤出阿富汗，是美國結束撤離行動後，首次安排在當地的美國人離開，期間未有受到塔利班阻撓。四人越過邊境後，由美國使館人員迎接，但他未有透露更多詳情，亦未知他們到了哪一個國家。

眾議院：4美國人經兩周嘗試才成功離開阿富汗

美國國務院官員表示，已成功安排4名美國公民經陸路離開阿富汗，是上月底美軍撤出阿富汗後，首次經陸路的撤離行動。他未有透露是到了那個國家，並稱塔利班知情，未有阻撓。有德州眾議院議員在社交網站發文，指4人是來自德州，他們經過兩星期的嘗試後，才成功離開阿富汗。有報道指，塔利班阻止至少6架包機離開阿富汗，據報機上有美國人和阿富汗翻譯員。另外，約有1,000人仍滯留在阿富汗北部城市馬扎里沙里夫，當中包括美國公民。

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