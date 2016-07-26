阿富汗局勢｜德軍機只載走7人捱轟 美國稱塔利班供安全通道

阿富汗喀布爾機場重開，多國加緊撤僑。美國指塔利班同意讓希望離開喀布爾的平民由空路離開喀布爾，提供安全通道的當地人安全前往機場。

美國國家安全顧問沙利文透露，阿富汗塔利班向美國表示，會為平民由空路離開喀布爾提供安全通道。沙利文表示，留意到有報道指出，部分阿富汗平民前往喀布爾國際機場時遇阻撓及遭到毆打，但相信仍有相當一部分人到達機場。

各國正加緊從阿富汗撤走僑民

美國國防部透露，已經恢復飛機接載工作，相信會進一步加快進度，派往的美軍數目亦會增加，估計超過6,000名美軍未來幾日會涉及在機場的任務。國防部重申未來數星期會盡可能撤走約1萬僑民和安排3個基地，暫時安置2萬多名曾為美國工作的阿富汗人。

英國繼續發布從喀布爾撤走當地平民的片段，英國內政部宣布將接收5,000名逃避塔利班統治的阿富汗人，首年會優先安置婦女、女童、宗教及其他少數族裔。捷克政府早前表明，會為增為捷克效力人員負起全責。當局又強調，他們不會背棄幫捷克軍隊翻譯的阿富汗人員，他們正採取一切可能的作法，幫助外交官員安全離開阿富汗，並會照顧這些翻譯人員及其家眷。

德軍機起飛僅載7人捱轟

至於法國一架載有41人的飛機抵達巴黎一個機場，法國當局之前已將數十人用軍機從喀布爾載到阿布扎比，再轉送到巴黎。德國一架軍機早前起飛時，只是撤走了7人，飽受批評。德國解釋，當時現場非常混亂，時間緊逼，只能帶走當時在場的人。德國其後有另一架軍機，撤走125人。

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